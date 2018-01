Barco com chineses vira nas Cataratas Quatro pessoas, entre elas três turistas chineses, ficaram levemente feridas ontem em acidente de barco nas Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. O barco, que enfrenta corredeiras indo até aos pés das quedas, virou. O co-piloto Ulisses de Souza e três chineses, de um grupo de 17 que fazia o passeio, foram levados ao hospital.