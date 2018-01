Barco da Marginal do Tietê pega fogo O barco "ancorado" na pista local da Marginal do Tietê, entre as Pontes Julio de Mesquita Neto e Freguesia do Ó, no sentido Castelo Branco, pegou fogo às 15h49 de ontem. Cinco viaturas dos bombeiros foram deslocadas para combater as chamas. O incêndio atingiu o casco, onde havia óleo e piche. Ninguém ficou ferido.