Barco encalha no Rio Negro com 35 pessoas a bordo

Um barco está encalhado com 35 pessoas a bordo - 30 passageiros e cinco tripulantes - no Rio Negro, próximo ao arquipélago de Anavilhanas, a 150 km de Manaus. O barco de recreio Francisco França está encalhado desde a noite de terça-feira, 23. O barco não pode ser resgatado do local porque o nível do rio está baixo. De acordo com informações da Capitania dos Portos, a embarcação, que estava desaparecida, foi localizada por um helicóptero da Marinha na manhã de quarta-feira, 24. A assessoria da Capitania informou que não há feridos e que os passageiros estão sendo resgatados desde a tarde de quinta-feira, 25.