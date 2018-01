Barco naufraga no Ceará; quatro estão desaparecidos

FORTALEZA - Um barco de pesca naufragou no mar cearense. Dos cinco tripulantes, um foi resgatado e quatro continuam desaparecidos. O naufrágio aconteceu no litoral da cidade de Acaraú, a 280 quilômetros de Fortaleza. A Capitania dos Portos está na busca pelos pescadores, mas a esperança de encontrá-los com vida é remota. O barco de pesca Peralta afundou na madrugada dessa terça-feira, 21, e as buscas foram suspensas na tarde desta quarta-feira, 22. O único pescador salvo até agora foi resgatado por tripulantes de outro barco que passava pelo local horas depois do naufrágio.

Gabriel Paulo dos Santos está em observação no Hospital Municipal de Acaraú. Ele está desidratado e apresentava pequenos ferimentos pelo corpo.

A Capitania dos Portos não informou a procedência do barco, nem os nomes dos pescadores desaparecidos. Duas embarcações prosseguem as buscas nesta quinta-feira, 23.