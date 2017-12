Barco que naufragou em lago de Brasília estava superlotado

SÃO PAULO - Em nota divulgada nesta segunda-feira, 23, a Marinha informou que o barco que naufragou na noite de ontem no Lago Paranoá, em Brasília, tinha capacidade para transportar até 90 pessoas e dois tripulantes. No momento do acidente, porém, havia mais de 100 pessoas na embarcação.

A Marinha disse ainda que o navio "Imagination" havia passado por vistoria em novembro de 2010 e não apresentou irregularidades. O Corpo de Bombeiros de Brasília já localizou os corpos de duas vítimas. Outras 94 pessoas foram resgatadas com vida.

O acidente ocorreu no domingo, por volta das 20h30. A embarcação foi usada para uma festa de confraternização de uma empresa e quase todos que estavam ali eram empregados e dirigentes dessa empresa. O barco está numa profundidade de 17 metros no Lago Paranoá.

Segundo informações da major Vanessa Signalli, do Corpo de Bombeiro, existem ainda entre sete e nove corpos desaparecidos. As buscas continuam e a expectativa do Corpo de Bombeiros é de que todos os corpos sejam resgatados ainda hoje. A corporação considera "remotas" as chances de haver sobreviventes.