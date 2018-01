Barraco desaba e mata criança na zona norte do Rio

RIO - Um menino de 6 anos morreu na noite dessa terça-feira,5, devido ao desabamento de um barraco no bairro de Piedade, na zona norte do Rio de Janeiro. Seis pessoas de uma mesma família estavam no imóvel vendo televisão quando, por volta das 20h, a parede dos fundos e parte do telhado cairam. Duas crianças e um mulher adulta conseguiram sair ilesas do barraco, mas três crianças foram atingidas.

Caio Teixeira, de 6 anos, morreu no local. Kailane Teixeira da Silva, de 5 anos, foi atendida no local e liberada, pois sofreu apenas escoriações. Maria Eduarda Teixeira da Silva, de 4 anos, foi levada para o Hospital Salgado Filho e estava internada até a 0h desta quarta-feira.

Segundo a prefeitura, os barracos do local já haviam sido interditados em 28 de agosto passado, mas os moradores se recusaram a sair.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Outros problemas. A chuva também causou outros transtornos no Rio de Janeiro, como fechamento do Aeroporto Santos Dumont, na área central da cidade, por cerca de uma hora. Alguns voos da ponte aérea foram transferidos para o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão – Antonio Carlos Jobim.

No Largo do Machado, na zona sul, duas árvores centenárias caíram e atingiram dez carros estacionados, na altura da Rua Bento Lisboa. Ninguém passava pelo local no momento da queda. Alguns dos carros tiveram perda total. (Com informações da Agência Brasil).