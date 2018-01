Barreto passa por nova cirurgia e segue em estado grave

O cineasta Fábio Barreto permanece internado em estado grave no Hospital Copa D''Or, no Rio de Janeiro, em coma induzido e sob respiração mecânica, informa boletim médico divulgado na tarde desta segunda-feira, 21. O cineasta sofreu um acidente de carro no sábado à noite, em Botafogo, e teve politraumatismos, principalmente na cabeça.

Barreto passou hoje à tarde pela segunda intervenção cirúrgica do dia. De acordo com o Copa D''Or, o processo ocorreu ''sem intercorrências." Os médicos realizaram uma traqueostomia (pequeno corte na traqueia para posicionamento de tubo ventilatório, substituindo o tubo oral) no cineasta, para "facilitar ventilação mecânica prolongada."

Antes, pela manhã, ele foi submetido colocação de um cateter dentro do ventrículo cerebral com o objetivo de melhorar o "controle da pressão intracraniana e continuada redução do edema cerebral".