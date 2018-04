Barros Munhoz diz que denúncia caiu 'como uma bomba' na Casa

Preocupado com o impacto das declarações do petebista, Barros Munhoz convocou para segunda-feira uma reunião do colégio de líderes, em caráter excepcional. "Nunca houve denúncias sobre isso aqui. Estou sem entender o que ele (Barbiere) fala", afirmou Munhoz.

Se a Mesa entender que é cabível, o caso será submetido ao Conselho de Ética. "Evidente que quem faz uma afirmação dessas tem de explicar por que disse. Qualquer sanção é competência do conselho."

Munhoz asseverou que tramitação de emendas no Poder que preside "segue rito extremamente rigoroso e com ampla publicidade", desde a indicação à Casa Civil, a secretaria de Estado e prefeituras. "A assinatura de convênios é pública, todo o acompanhamento é público. Nada é feito sem prestação de contas", ressaltou. / F.M.