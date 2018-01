Base da PM é alvo de tiros na região de Ribeirão Preto Um homem de bicicleta disparou cinco tiros contra a base da Polícia Militar de Jardinópolis, na região de Ribeirão Preto, no final da noite de domingo, 5. Ninguém ficou ferido na ação e o atirador fugiu. As polícias Civil e Militar investigam o caso. Dois disparos atingiram a base da PM, um estilhaçou um dos vidros do carro da PM e outro atingiu um veículo particular. Segundo o porta-voz do comando regional da PM, Marco Aurélio Gritti, a polícia descarta qualquer hipótese dos tiros terem sido ordenados pelo crime organizado, tratando-se apenas de um ato isolado e local. "Essa ação não fará com que a PM deixe de atuar, e o nosso trabalho contra a criminalidade ainda será intensificado na cidade", informou Gritti. A polícia já tem um suspeito e informou que ele tem passagens policiais por tráfico e porte ilegal de armas. Ele ainda não foi localizado, assim como a arma utilizada.