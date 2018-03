Batida de carro mata 5 da mesma família Cinco pessoas da mesma família, incluindo mãe e duas filhas, morreram anteontem em acidente de carro na Estrada Velha de Campinas, em Vila Rosina, Caieiras. O grupo voltava de visita à casa de parentes. Segundo testemunhas, o motorista do Logus, que transportava sete pessoas, perdeu o controle em uma curva, invadiu a pista contrária, bateu de frente em um Uno e caiu no barranco. Duas pessoas sobreviveram no Logus e duas ficaram feridas no Uno.