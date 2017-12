Battisti perde recurso em processo por falsificação

Preso no Brasil desde 2007, Battisti fora condenado à revelia em seu país por quatro homicídios. O governo da Itália pede sua extradição, negada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Supremo Tribunal Federal vai examinar as razões que Lula apresentou para justificar a permanência de Battisti.

Segundo o TRF, foi encontrado no apartamento de Battisti um passaporte francês com nome fictício e carimbo falsificado de visto de entrada no Brasil.

O recurso de apelação foi apresentado pelo advogado Luiz Eduardo Greenhalgh. O desembargador Messod Azulay, revisor do processo, escreveu que "não pode o cidadão, sob a justificativa de precisar se evadir de seu país, vir cometer crime comum no Brasil". " Se ele pretendia obter asilo político, não deveria ter se valido do anonimato e da clandestinidade e sim ter procurado as autoridades nacionais."