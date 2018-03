Bêbado, motorista é preso com carga de 15 mil cigarros no MS

SÃO PAULO - Um motorista de caminhão foi preso na cidade de Jaraguari, no centro-norte do Mato Grosso do Sul, no fim da noite de domingo, com uma carga irregular com aproximadamente 15 mil pacotes de cigarro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o suspeito também estava embriagado.

A carreta foi parada na altura do km 532 da BR-163, durante fiscalização de rotina. O motorista, que não teve a identidade revelada, ofereceu R$ 1,7 mil aos policiais ao ser flagrado com a carga irregular, de acordo com a PRF. Com a tentativa de suborno, os agentes deram voz de prisão, mas o suspeito resistiu.

Aparentando estar bêbado, os policiais ainda fizeram o teste do bafômetro, que apontou concentração de 0,70 miligramas de álcool por litro de ar expelido. O limite é de 0,14.

O suspeito foi encaminhado para a delegacia da Polícia Federal em Campo Grande. Ele deve responder pelos crimes de contrabando, corrupção ativa, resistência a prisão e embriaguez ao volante.