Bebê abandonada em Minas Gerais ganha 'mãe de leite' Deisemar de Oliveira Gomes é a primeira pessoa a amamentar Sofia, nome que o bebê recebeu na Maternidade Municipal de Ibirité. Ela foi abandonada pela mãe na porta da casa de Aparecida da Cruz Delfino, no bairro Novo Horizonte,em Ibirité, Região Metropolitana de Belo Horizonte, no dia 6. A menina foi levada para a Maternidade Municipal de Ibirité, onde permanece internada. Segundo a enfermeira supervisora do hospital, a criança ainda estava com o cordão umbilical, no momento em que chegou à maternidade. O bebê foi submetido a exames de sangue e raio X e aparenta estar em boas condições de saúde. As enfermeiras do hospital lhe deram o nome de Sofia, que significa sabedoria em latim.