Bebê abandonado é encontrado no interior de São Paulo Mais um bebê foi abandonado em São Paulo desta vez na cidade de Lins, no interior do Estado. O caso aconteceu na quinta-feira, 8, num terreno baldio situado na Rua Cônego Vicente Francisco de Jesus, no bairro do Jardim Aeroporto. Uma empregada doméstica que trabalha numa casa vizinha ao terreno escutou o choro da criança e chamou a Polícia Militar. Homens do Corpo de Bombeiros foram requisitados e resgataram a criança. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Lins. De acordo com o delegado titular, Wellington Martinez Hernandes, o bebê é de cor branca, tem 53 centímetros e pesa 3,1 quilos. Ele foi levado para a Santa Casa de Misericórdia da cidade. As últimas informações, passadas por volta das 10 horas desta sexta-feira pelo hospital ao delegado, eram de que o estado de saúde do menino era bom. Depois que obtiver alta e se até lá a mãe não aparecer, a criança será encaminhada ao Conselho Tutelar, que deverá decidir sobre seu futuro. Foi aberto inquérito para apurar o caso, mas ainda não há suspeitas sobre quem é a mãe do bebê.