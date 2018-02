Bebê anencéfalo se recupera de gripe e recebe alimentação Marcela de Jesus Ferreira, que nasceu em 20 de novembro de 2006 com anencefalia (sem cérebro), já está recuperada de um resfriado, não está tomando mais antibiótico e, desde domingo está se alimentando por sonda. A pediatra Márcia Beani Barcellos disse o bebê está ingerindo 2 ml de uma alimentação pastosa (papinha), de legumes, por sonda, duas vezes ao dia. Dependendo da aceitação da menina, a alimentação poderá ser dada com colher em breve. Mas a alimentação por leite (70 ml cada vez) continua, de três em três horas. "Ela está mais ativa", afirmou a pediatra, informando que Marcela consegue ficar até uma hora seguida no colo da mãe, Cacilda Galante Ferreira, sem o uso do capacete de oxigênio. Desde quando nasceu, Marcela está internada na Santa Casa de Patrocínio Paulista, na região de Ribeirão Preto. Ela já pesa quase quatro quilos.