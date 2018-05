Bebê baleado passa bem e será operado 

RIO - O bebê Caique de Carvalho, de seis meses, baleado no ombro na noite de segunda-feira, 14, no pátio do Colégio São Vicente de Paulo, uma escola de classe média alta no Cosme Velho, na zona sul do Rio, passa bem, e será submetido a uma cirurgia às 17 horas dessa terça-feira, 15.

O Grupo Prontobaby, controlador do Centro Pediátrico da Lagoa (CPL), onde ele está internado, informou que Caique chegou ao CPL por volta das 22 horas. O bebê foi atingido no ombro por um tiro subcutâneo, e se encontra estável. Ele passará por cirurgia para remoção do fragmento. O bebê passou bem a noite.

A PM foi acionada para a ocorrência por volta das 20 horas de segunda-feira. Caique foi atingido no colo da mãe. Foi o 15º caso de criança baleada no Rio em 2018. Ela estava esperando o filho mais velho, de seis anos, terminar uma aula de futebol na quadra, para irem para casa.

A quadra da escola fica perto da comunidade do Cerro Corá, mas a polícia informou que não houve registro de tiroteios na região.