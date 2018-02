Bebê com anencefalia engorda 300 gramas em sete dias Marcela de Jesus Ferreira, menina que nasceu em 20 de novembro de 2006 com anencefalia, engordou 300 gramas na última semana. Nascida em Patrocínio Paulista, na região de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, Marcela já pesa 3,2 quilos. Segundo a pediatra Márcia Beani Barcellos, um bebê normalmente engorda, em média, 30 gramas por dia. Porém, Marcela ganhou 300 gramas em sete dias. "Fico feliz com o desenvolvimento dela", diz a pediatra. A médica, no entanto, faz uma observação, na situação da menina, que tem apenas uma pequena parte do cérebro, que a mantém viva, o ganho elevado de peso pode significar um risco. "Quanto mais peso, mais sobrecarga no tronco cerebral, o que aumenta a possibilidade da Marcela ter falência múltipla dos órgãos", explicou Márcia. "Mas tudo está bem com ela", declarou. O tamanho da criança aumentou de 50 para 55 centímetros nos últimos 14 dias. A pequena Marcela, que continua sob os cuidados da mãe Cacilda Galante Ferreira, num dos quartos da Santa Casa de Patrocínio Paulista, está bem ativa, se mexendo constantemente, segunda a pediatra. Nos últimos dias, ela respira naturalmente entre 30 e 40 minutos, de duas a três vezes por dia, sem a necessidade de máscara de oxigênio. A família de Marcela continua procurando um imóvel perto do hospital para alugar. Se isso ocorrer e o quadro clínico permanecer estável, a pediatra poderá dar alta hospitalar à menina.