Bebê de 1 ano é internado com overdose Um bebê de 1 ano e 3 meses foi internado no sábado por overdose, após comer parte da pasta-base de cocaína da mãe, em Várzea Grande, Mato Grosso. Segundo a PM, a avó levou o menino para o pronto-socorro da cidade após encontrar a filha, de 17 anos, com o bebê no colo, já desmaiado. A alta do bebê estava prevista para ontem. De acordo com a polícia, o Conselho Tutelar já foi acionado e a guarda provisória da criança deve ser passada para outros familiares. A polícia está à procura da mãe, que é fichada por uso de drogas e segue foragida.