Bebê de 3 meses é abandonado na região central da capital

Um bebê do sexo masculino foi encontrado, por volta das 2h40 desta terça-feira, 3, na Rua Porto Seguro, na região central de São Paulo. Policiais militares faziam ronda na região, onde os termômetros marcavam 13 graus durante a madrugada, quando viram o bebê abandonado na calçada. Os pais da criança não foram localizados. A criança, de aproximadamente 3 meses, tem a pele clara, estava praticamente sem roupas e chorava muito. O bebê foi levado ao Hospital e Maternidade Estadual Leonor Mendes de Barros, localizado na Avenida Celso Garcia, no Belenzinho, na zona leste. Lá, ele seria examinado, mas de acordo com informações iniciais ele não corre risco de morte.