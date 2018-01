Bebê de dois dias é encontrado morto em rio de Minas Gerais

Uma menina de cerca de dois dias foi encontrada morta no Rio Sapucaí, em Careaçu, no sul de Minas Gerais, na tarde de quinta-feira, 15, segundo informações da EPTV. Laudos do Instituto Médico Legal (IML) de Pouso Alegre apontam que o bebê foi jogado ainda com vida no rio, o que caracteriza o crime como infanticídio. A perícia também mostrou que a menina não nasceu em nenhum hospital. O cordão umbilical foi arrancado e não cortado, como é de procedimento básico dos hospitais. A Polícia Civil de Careaçu procura a mãe da criança.