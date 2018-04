Bebê de nove meses é baleado dentro de casa em Minas Gerais

Uma menina de nove meses foi baleada dentro de casa no bairro Ouro Preto, em Belo Horizonte, Minas Gerais, por volta das 18 horas de sábado, 5. De acordo com a polícia, o bebê estava no colo do padrasto, Julio Cristiano Venuto, de 26 anos, quando um homem teria entrado e disparado quatro tiros. Uma das balas atingiu o joelho esquerdo da menina e outra atingiu o abdome dos padrasto. Ambos foram encaminhados ao Hospital Alberto Cavalcante, onde Venuto passou por uma cirurgia para a remoção da bala e encontra-se em observação, com estado de saúde estável. Já a menina passa bem. Nenhum dos dois corre risco de morte. Ainda segundo a polícia, o autor dos disparos já foi identificado e está foragido.