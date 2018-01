Bebê de três meses morre atropelado no Rio

RIO - Será enterrado nesta quinta-feira, dia 18, o corpo da menina Kawany Vitoria Agostinho de Souza, de 3 meses, atropelada na tarde de quarta-feira, 17, por um carro em Padre Miguel, na zona oeste do Rio. O sepultamento está marcado para o fim da tarde no cemitério do Murundu , em Realengo. A mãe da criança, Jéssica Agostinho, estava com ela quando houve o acidente e não ficou ferida. Relatos de testemunhas indicam que o motorista estaria alcoolizado.

O carrinho de bebê foi imprensado contra um poste. O motorista sofreu traumatismo craniano e teria sido agredido após o atropelamento, antes de ser levado por policiais a um hospital. O carro foi incendiado por moradores do local.