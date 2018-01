Bebê é abandonada na porta de uma casa em Minas Gerais

No mesmo dia em que o corpo da menina Michele, recém nascida jogada nas águas do poluído Ribeirão Arrudas, em Contagem, mais uma recém-nascida é abandonada na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A criança foi encontrada na noite de sábado por Aparecida da Cruz Delfino, de 39 anos, na porta de sua casa, no bairro Novo Horizonte, em Ibirité. A menina foi levada para a Maternidade Municipal de Ibirité, onde passa por exames. Ela ganhou o nome de Sofia e aparenta estar bem de saúde. A PM procura a mãe da criança. No domingo, 30 de setembro, uma recém-nascida foi encontrada boiando no ribeirão Arrudas, em Contagem. Michele, como foi batizada na Maternidade Municipal da cidade, estava em estado grave e morreu na noite de quinta-feira, por falência múltipla de órgãos. A mãe, Elisabete Cordeiro dos Santos, de 25 anos, que confessou ter jogado a bebê no ribeirão, porque achava que ela já estava morta, está presa na Penitenciária Estevão Pinto, em Belo Horizonte.