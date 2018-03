Bebê é abandonado dentro de sacola plástica no RS

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

Um recém-nascido de apenas quatro dias foi encontrado dentro de uma sacola por volta da 1 hora deste domingo, 23, em Sarandi, em Porto Alegre. Um bilhete, deixado junto com a menina, dizia que ela nasceu no dia 20 de setembro. O bebê passava bem e continuava internado em um hospital da região. Segundo o conselho tutelar de Porto Alegre, a menina receberá o nome de Anita, em referência a Anita Garibaldi, um dos símbolos da Revolução Farroupilha, iniciada no dia 20 de setembro de 1835.