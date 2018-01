Bebê é achado sozinho em carro roubado Um bebê de 9 meses foi encontrado ontem dentro de um Ford Escort cinza, na região do Capão Redondo, zona sul de São Paulo. Segundo a polícia, em depoimento, a mãe da criança, uma promotora de vendas de 25 anos, contou que chegou de carro na Avenida Robert Kennedy, no bairro Socorro, às 5h30, com o bebê e o namorado, um fiscal de 33 anos, que saiu do veículo. Como ele demorou a voltar, a promotora resolveu chamá-lo, deixando o filho sozinho.O fiscal bebia num bar na mesma rua. Quando o casal voltou, o carro tinha sumido. Meia hora depois, foi encontrado pela Polícia Militar, na Rua Professor Eunice Bechara de Oliveira, altura do número 269, no Capão Redondo. O bebê foi localizado chorando, no banco de trás do Escort. O carro estava com os vidros fechados e a chave no contato. O caso foi registrado no 102º Distrito Policial (Socorro). O Escort foi devolvido ao dono, o namorado da mãe. Ela vai responder por abandono de incapaz. O bebê foi entregue para o Conselho Tutelar da região até uma decisão da Justiça. Segundo a polícia, a promotora admitiu, em seu depoimento, ter bebido seis latas de cerveja.