Bebê é encontrado morto no Lago Paranoá, em Brasília

SÃO PAULO - O corpo de um bebê de seis meses foi encontrado boiando no Lago Paranoá, em Brasília, no final da tarde do domingo, 9, informou o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

Os bombeiros foram acionados por um homem que pilotava um jet ski próximo ao local e viu o corpo. Uma equipe de quatro militares do Grupamento de Busca e Salvamento fez o resgate do corpo do menino.

O bebê, de cor parda, vestia calça de moletom amarela e camiseta regata com estampas de barcos. Tinha ainda uma chupeta azul amarrada à roupa. A 1ª DP, da Asa Sul, investiga o caso.

