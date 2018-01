Bebê é encontrado morto em saco de plástico na Bahia A Polícia da Cidade de Vitória da Conquista, cerca de 500 quilômetros de Salvador, está apurando o caso do corpo de um recém-nascido encontrado dentro de um saco plástico na manhã desta quinta numa rua do centro. É o terceiro bebê abandonado na Bahia nos últimos dias. Os outros dois foram resgatados com vida em Salvador e no município de Candeias, na região metropolitana. O bebê abandonado em Candeias, próximo a um formigueiro num terreno às margens de uma estrada, foi salvo por uma dona de casa que o levou ao hospital do município, onde foi medicado e passa bem. As enfermeiras do hospital o batizaram de Daniel. A criança de três meses em Salvador foi abandonada dentro de um prédio invadido por grupo de sem-teto na Baixa dos Sapateiros. O bebê apresentava hematomas na cabeça, provavelmente por ter sido agredido pelos pais, que estão foragidos. No ano passado, o Juizado de Menores registrou, na Bahia, 210 casos de violência contra crianças e adolescentes, dos quais 11 foram abandonados.