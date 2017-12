Bebê é jogado para fora de carro durante assalto no Paraná

SÃO PAULO - Um bebê foi arremessado para fora do carro durante um roubo em Pinhais, no Paraná, na manhã da última quarta-feira, 23. De acordo com o relato da mãe, que fez o boletim de ocorrência, ela saía de sua residência com o carro por volta das 10h30 quando foi surpreendida por dois homens, um deles armado.

Eles forçaram a mulher a deixar o veículo. Assim que perceberam a presença do bebê, o atiraram pela janela junto com a cadeirinha, mas a mãe conseguiu segurá-lo. Os assaltantes fugiram com o carro e apenas a criança ficou ferida. Ela foi levada ao hospital pela mãe e liberada logo depois.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com o delegado da Polícia Civil de Pinhais, o carro ainda não foi localizado. A mulher fará um retrato falado para ajudar a localizar os suspeitos.