Bebê encontrado em lixeira permanece em hospital O juizado da Infância e da Juventude de São Carlos, na região de Ribeirão Preto, deverá analisar, a partir de segunda-feira, 6, o caso de um bebê, do sexo masculino, de aproximadamente três quilos, que foi encontrado dentro de uma lixeira. O bebê foi achado por uma moradora, na quarta, 1º, no bairro Antenor Garcia, na periferia da cidade, e levado à Santa Casa, onde foi examinado e continua internado em observação sob acompanhamento do Conselho Tutelar. A mãe ainda não foi encontrada. Ela deixou um bilhete junto ao bebê, informando que ele havia nascido em 31 de outubro, mas que não tinha condições de criá-lo. A dona de casa Maria Aparecida Cardoso de Paula encontrou a criança pouco depois de ver uma mulher revirando uma lixeira. Após ela se afastar do local, Maria Aparecida foi à lixeira e viu o bebê dormindo. O menino vestia um macacão e estava enrolado num pano. Na Santa Casa, um médico examinou o bebê e constatou que o estado de saúde dele é bom. Porém, por cautela, ele permanecerá internado em observação. A investigação sobre o paradeiro da mãe ficará para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). Por enquanto, não há pistas. A polícia encontrará dificuldade em localizá-la, pois o parto provavelmente não foi feito num hospital da cidade. O cordão umbilical foi cortado de "forma amadora", o que indica que o parto teria sido feito fora de uma instituição de saúde. Caso seja encontrada, a mãe deverá responder processo por abandono de incapaz. Outra possibilidade é ser processada por tentativa de homicídio, pois o bebê correria o risco de morte caso não fosse encontrado. O bebê poderá ser encaminhado para a adoção, mas isso será definido pelo juizado da Infância e da Juventude do município.