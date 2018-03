Bebê morre após cair em poço de 16 metros no interior do PR

Um bebê de 1 ano e 8 meses morreu após cair em um poço em Campo Largo, no Paraná, na segunda-feira, 10. Os pais, segundo reportagem do jornal Bom Dia Paraná, da TV Globo, estavam na cozinha na hora do acidente e não perceberam quando o menino foi brincar no quintal. A criança subiu no poço que estava tampado com madeira velha, que não suportou o peso e acabou quebrando. O poço tem 16 metros de profundidade. Quando os bombeiros chegaram, o menino já estava morto.