Bebê morre em acidente provocado pelo pai em Porto Alegre A menina Evelin Carvalho da Cruz, de um ano e dez meses, morreu num acidente quando o carro em que viajava em companhia da mãe, Rosane Vieira de Carvalho, 36 anos, foi atingido por um veículo dirigido por seu pai, Paulo César da Cruz, 36 anos. A tragédia familiar ocorreu na noite de sábado,20, em Picada Café, a 90 quilômetros de Porto Alegre, e comoveu os 5 mil habitantes da cidade. Marido e mulher, que trabalham numa fábrica de calçados, estavam aproveitando o sábado de folga para atividades diferentes. Depois do almoço, Cruz deixou a mulher e a filha na casa de parentes e foi participar de uma festa. No início da noite, Rosane aceitou a carona oferecida por um casal de amigos para voltar para casa. No caminho, o Voyage em que trafegavam foi atingido pelo Chevette conduzido por Cruz numa curva da BR-116. O impacto fez a criança bater com a cabeça no assento da frente. Apesar de atendida no hospital de Nova Petrópolis, Evelin não resistiu. Os quatro adultos sofreram ferimentos leves. Cruz desmaiou no local do acidente e quando se recuperou ficou desesperado ao saber da tragédia. O sapateiro passou todo o velório inconformado ao lado do caixão da filha. A mãe se sentiu mal e foi amparada por amigos. Evelin foi enterrada no domingo à tarde.