Bebê morre soterrado após forte chuva em Salvador

O prefeito de Salvador, João Henrique (PMDB), vai se reunir nesta quarta-feira, 22, com técnicos da Defesa Civil para decidir sobre a decretação do estado de emergência na cidade por conta das fortes chuvas que atingem a região nas últimas semanas. Um balanço da Coordenadoria de Defesa Civil (Codesal) registra inúmeros transtornos à população, como ruas e avenidas alagadas, deslizamentos desabamentos de muros e, o mais grave, a morte de um bebê.

De acordo com a assessoria da prefeitura, a partir desta reunião o prefeito irá se encontrar com o governador Jaques Wagner (PT) na sede do governo para pedir a aprovação do decreto. Segundo a Defesa Civil, o bebê de 1 mês morreu na noite de terça, no bairro Gamboa de Baixo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O bebê estava no colo da mãe, que assistia à TV, quando uma pedra rolou pelo barranco, caindo no telhado da casa. A mãe teve ferimentos leves e foi liberada. De acordo com a Codesal, na manhã de hoje foram registrados oito ameaças de desabamentos de imóveis, 28 deslizamentos de terras e nove árvores caídas.