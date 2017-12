Bebê que caiu do 3.º andar está em estado grave em SC

É estável, porém muito grave, o quadro clínico do bebê de um ano e três meses que caiu de uma sacada no 3.º andar de prédio localizado no município de Bombinhas, no litoral Centro-norte de Santa Catarina. A queda, segundo os Bombeiros, aconteceu por volta das 16 horas de domingo do piso da pousada Cantinho da Vó Ítala, na praia da Conceição. Segundo o boletim médico mais recente - divulgado às 11 horas desta segunda-feira -, assinado pela pediatra Ana Camila Flores Farah, do Hospital Infantil Joana de Gusmão, em Florianópolis, o garoto teve poli-trauma e traumatismo cranioencefálico. Ele se mantém internado e sedado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Segundo a administração do hospital, um novo boletim médico só será emitido quando houver mudança no quadro clínico do paciente. A delegada de polícia Marecí Inês Angonese abriu, nesta segunda-feira, um inquérito para apurar as causas do acidente. Ela acompanhou um perito do Instituto Geral de Perícias (IGP/SC) no local onde a criança caiu. Marecí Inês informou que, segundo testemunhas, o bebê passou por um dos vãos de aproximadamente 25 centímetros da cerca que delimita a sacada. "Tudo indica que foi uma queda acidental num momento de distração dos pais", comentou a delegada, acrescentando que a pousada é utilizada com freqüência pela família da criança durante as férias e feriados. A família é natural de Jaraguá do Sul, na região norte de Santa Catarina. Os pais da criança não quiseram falar com a imprensa. Logo que se deu conta da queda, a mãe Nátali levou o filho para um posto da Polícia Militar de Bombinhas. Imediatamente foi acionada uma ambulância dos Corpo de Bombeiros que conduziu o menino até o município de Tijucas, distante 45 quilômetros de Florianópolis. De Tijucas, o translado do bebê foi feito de helicóptero até o Hospital Joana de Gusmão. Atualizado às 19h14 para acréscimo de informações