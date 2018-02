Bebê que nasceu com seis quilos vira atração em Mirassol O bebê Arthur Silva Santos se tornou atração num hospital da pequena Mirassol, na região de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. O garoto nasceu nesta segunda-feira, 5, com 6,1 quilos e 57 centímetros de comprimento, uma raridade na medicina. O menino - filho do eletricista José Natalino dos Santos, 40 anos, e da professora Cássia Maria da Silva Santos, de 28 anos - nasceu de uma cesárea tranqüila, que durou cerca de 40 minutos. Ele passou a ser paparicado e festejado pelas enfermeiras e funcionários do Multi hospital de Mirassol. "Sabíamos que ele seria grande, mas não imaginávamos que chegasse a tanto", disse Natalino ao Estado. O pai mede 1,78 metro e mãe, 1,74 metro. Segundo eles, a previsão dos médicos era de nascer uma criança de aproximadamente 4,5 quilos, no máximo. De acordo com a equipe médica as dimensões de Arthur são de uma criança de cinco meses. "Ele nasceu com o dobro do tamanho e do peso de uma criança normal", disse Natalino. Segundo ele, o bebê não surpreendeu apenas no tamanho. O casal terá de comprar novas fraldas e outras roupas porque o enxoval ficou pequeno para Arthur que, ao invés das fraldas pequenas, terá de usar, já de saída, fraldas médias.