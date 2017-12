Bebê recém-nascida é roubada dos braços da mãe em Mato Grosso

CUIABÁ - Um bebê de um mês e 15 dias foi sequestrado dos braços de sua mãe na manhã desta sexta-feira, 26, em Várzea Grande (MT). A mãe, Juliane Aparecida das Neves, de 30 anos, contou que tudo aconteceu no momento em que ela descia de um ônibus ao retornar para casa depois de levar a filha ao Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande.

Ela foi rendida por uma mulher que estava dentro do ônibus. Assim que ela desceu do coletivo, uma mulher armada anunciou um assalto. O sequestro recebeu apoio de duas mulheres que estavam num Peugeot, cor prata. "Com a arma apontada pra mim, fiquei apavorada. Aí desceu uma mulher do carro prata e tomou minha filha. Uma delas disse pra eu tomar meu rumo sem olhar para trás porque senão levava um tiro", contou.

O pai da criança, o metalúrgico Carlos Ferreira da Silva, de 26 anos, foi avisado e seguiu para a Delegacia Central de Flagrantes de Várzea Grande onde encontrou a mulher que registrava o boletim de ocorrência. O bebê sequestrado era o primeiro filho do casal.

A tia da criança, Juliane Auxiliadora Gonçalves das Neves, empregada doméstica, disse que a família está abalada. "Estamos com pés e mãos amarrados, sem saber por que isso aconteceu. A gente acredita que ela estava sendo seguida desde o hospital por alguém que procurava um recém-nascido para roubar".

Os pais do bebê começaram ser ouvidos a partir do meio-dia, na delegacia. A polícia prefere não comentar o caso, por enquanto, para não prejudicar as investigações.