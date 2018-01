Bebê sobrevive a batida que matou pais e avós Um bebê de 1 ano sobreviveu ao acidente que matou seus pais e avós no km 453 da BR-101, região de São João do Sul, em Santa Catarina, ontem. O acidente aconteceu às 6h30, quando uma caminhonete bateu no carro da família da criança. Morreram Leonor da Luz Teixeira, de 38 anos, Edivania Macarini Teixeira, de 29, Valcir Rosso Macarini, de 54, e Heralda Duarte Macarini, de 57.