Bebidas falsificadas são apreendidas em blitz no centro de São Paulo Uma blitz realizada na região central de São Paulo em ação conjunta da Guarda Civil Metropolitana, da Polícia Civil, da Subprefeitura da Sé e do Contru, fiscalizou depósitos clandestinos de mercadorias sem procedência e possivelmente pirateados. Os depósitos fiscalizados ficam nas ruas 25 de Março e Hércules Florence e na Praça Fernando Costa. No depósito da Hércules Florence, havia bebidas falsificadas e alimentos. A mercadoria e os carrinhos dos ambulantes foram apreendidos.