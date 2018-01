Beija-flor aquece os tamborins Tricampeã do carnaval do Rio a beija-flor se prepara para entrar na avenida. A escola esse ano apresenta o enredo que fala da criação do planeta sobre as águas milagrosas de Poços de Caldas. Segundo a coreografas Dhishaicr Cavalvanti, a comissão de frente vai apresentar 4 coreografias e algumas surpresas. Formado por 15 integrantes, a comissão vai representar o Big Ban. "Vamos fazer duas coreografias para interagir com o público, uma terceira para os jurados e uma última para homenagear o casal de mestre sala e porta bandeiras", adiantou Cavalcanti.