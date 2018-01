Beira-Mar comparece hoje ao Tribunal de Justiça Após passar pouco mais de um mês detido no presídio de segurança máxima Bangu 1, o traficante Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar, deixa hoje a unidade para ir, ao meio-dia, ao Tribunal de Justiça, no centro do Rio. Ele vai ouvir o depoimento de policiais no processo que responde por tráfico de drogas na Favela da Rocinha, em São Conrado. Para conduzir o criminoso até a 14ª Vara Criminal foi montado um esquema com mais de 100 homens, entre policiais civis e militares e agentes do Serviço de Operações Especiais do sistema penitenciário. No processo, baseado numa investigação da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, Beira-Mar é denunciado por liderar as remessas de drogas para a favela, pagamento de propinas a policiais e compra de dólares com o dinheiro arrecadado com a venda de cocaína. Mais seis pessoas estão sendo denunciadas no processo.