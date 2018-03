Beira-Mar decide se casar em presídio O traficante Luís Fernando da Costa, de 40 anos, o Fernandinho Beira-Mar, decidiu se casar com Jacqueline Alcântara de Morais, com quem está junto há mais de 15 anos. Ele cumpre pena desde 25 de julho no presídio federal de Campo Grande, onde deverá ocorrer a cerimônia religiosa com a presença da noiva, do sacerdote e mais duas testemunhas. Ainda não há data marcada para a cerimônia, mas ela pode ocorrer até o final do mês. O casamento civil será no Rio, e Beira-Mar já assinou procuração para a solenidade.