Beira-Mar deve ser transferido para presídio de Campo Grande O narcotraficante Luiz Fernando da Costa, conhecido como Fernandinho Beira-Mar, deverá ser o primeiro ou um dos primeiros "hóspedes" do Presídio Federal de Campo Grande. Segundo o juiz federal Odilon de Oliveira, Beira-Mar poderá ser transferido do Paraná, onde está preso, para o Mato Grosso do Sul até março. O magistrado explicou, enquanto participava da solenidade de mudança no comando da Polícia Militar, que o único processo que está correndo contra o presidiário, é do MS. "Ele precisa responder ao processo, em segurança máxima, para evitar fuga através de resgate como prometem seus comparsas. Esse procedimento só pode ser feito dentro do presídio". Dúvidas Odilon comentou que a presença do réu em Campo Grande, facilita o trabalho da Justiça Federal no Estado. Em dezembro, foi enviado para a Justiça do Paraná, um elenco de 50 perguntas para ser respondido por Beira-Mar. As respostas, obtidas dentro do Presídio Federal de Catanduvas, foram gravadas em CD, estão sendo analisada por Odilon. Segundo o juiz, existem pelo menos outras 50 dúvidas a serem esclarecidas, sobre a atuação pessoal de Beira-Mar, até 1991 na cidade de Coronel Sapucaia, no MS, divisa com Capitán Bado (Paraguai), sobre tráfico de drogas, contrabando de armas e lavagem de dinheiro.