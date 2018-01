Beira-Mar responde por novo homicídio Luís Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar, irá responder a mais um processo, anexado ontem pela Justiça de Mato Grosso do Sul. Junto a outros dois homens, Mauro Sérgio de Oliveira e Marcos Rogério de Lima, é acusado de participar do assassinato do traficante João Morel, morto, aos 61 anos, a golpes de faca artesanal, na penitenciária estadual de segurança máxima de Campo Grande, em janeiro de 2001. Morel denunciou à CPI do Narcotráfico o funcionamento do tráfico na fronteira do Estado com o Paraguai.