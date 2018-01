Belo Horizonte anuncia redução de R$ 0,15 no preço da passagem de ônibus

BELO HORIZONTE - A Prefeitura de Belo Horizonte cedeu à pressão de manifestantes e anunciou redução em R$ 0,15 no preço das passagens dos ônibus da capital mineira. Com isso, o valor do bilhete dos coletivos pago por 80% dos usuários do serviço passará de R$ 2,80 para R$ 2,65, custo que vigorava antes do último reajuste, ocorrido em dezembro do ano passado. O anúncio foi feito pouco antes de uma passeata pelo centro, feita por manifestantes que ocupam a Câmara Municipal desde sábado, 29, e que voltaram para a sede do Legislativo após o ato.

Anteriormente, o prefeito Marcio Lacerda (PSB) havia anunciado redução de R$ 0,05 nas passagens. A redução foi viabilizada com a isenção do pagamento do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) por parte das empresas que prestam o serviço, já aprovada pela Câmara Municipal. Depois, foi anunciada redução de mais R$ 0,05 com o fim da cobrança de taxa de administração por parte da BHTrans, responsável pelo gerenciamento do transporte coletivo na cidade.

Mas o valor foi considerado insuficiente pelos manifestantes que ocuparam as ruas da capital nas últimas semanas de junho e pelo grupo intitulado Assembleia Popular Horizontal, que ocupa a Câmara. O grupo chegou a se reunir com Lacerda na quinta-feira,4, mas o prefeito havia informado que não haveria como voltar o preço da passagem ao valor que vigorava em 2012.

Na sexta-feira, 5, porém, o prefeito anunciou a nova redução, com base na desoneração do Programa de Integração Social e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (PIS/Cofins) proposta pelo governo federal, que permitirá redução de R$ 0,10 nas passagens. "O recolhimento de 2% do faturamento das empresas para o custeio do gerenciamento operacional da BHTrans será mantido", diz nota divulgada pela prefeitura, em referência aos R$ 0,05 que ajudariam a reduzir o preço.