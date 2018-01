Belo já é considerado foragido da Justiça O cantor de pagode Marcelo Pires Vieira, o Belo, já é considerado foragido pela Justiça. A juíza Rute Lins Viana, da 34ª Vara Criminal, decretou ontem à noite sua prisão preventiva, mas o cantor não foi encontrado pela polícia. Segundo sua advogada, Jociane Louvera, Belo está em São Paulo e não pretende se apresentar à polícia carioca nos próximos dias. "Não consideramos o Belo um foragido. O processo foi conduzido com uma malícia, uma má-fé, que impediu nosso cliente de recorrer a um habeas corpus, já que hoje foi feriado e amanhã é ponto facultativo na Justiça", disse. Para a Polícia Civil do Rio, porém, Belo está foragido e será solicitada a ajuda da Polícia Federal para que ele seja encontrado fora do Rio. O cantor é investigado, junto com outras 20 pessoas, por envolvimento com tráfico de drogas.