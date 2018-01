Belo se apresenta à Justiça no Rio Foragido há da Justiça há uma semana, o cantor de pagode Marcelo Pires Vieira, o Belo, foi apresentado no final da tarde desta quarta-feira à juíza Rute Viana Lins, da 34.ª Vara Criminal do Rio, que decretara sua prisão preventiva. Belo chegou ao Fórum às 17h20, depois de ter se entregado à Secretaria de Segurança Pública na Avenida Maracanã, perto da Praça Saens Peña, na zona norte. As negociações para a rendição de Belo duraram cinco dias e envolveram os advogados do cantor, a polícia e a juíza. Segundo o secretário de Segurança, Roberto Aguiar, Belo estava o tempo todo escondido no Rio.