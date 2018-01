Belo se entrega à polícia de SP, diz assessor O cantor Marcelo Pires Vieira, o Belo, decidiu se entregar à polícia. Ele estava hospedado no Hotel Hilton, no centro de São Paulo. Segundo seu assessor, Hamilton Pereira, em entrevista à TV Record, ele está muito abalado com a situação. Ao chegar ao 3.º DP, que também fica no centro da cidade, o cantor teria sofrido um desmaio e teria sido levado ao Hospital Santa Casa, o que ainda não foi confirmado. Belo está sendo investigado com mais 20 pessoas, entre elas o traficante Valdir Ferreira, o Vado, por envolvimento no tráfico de drogas.