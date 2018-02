Beltrame diz não se incomodar com ´caveirão´ no desfile O Secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, acompanhou na pista o desfile da Porto da Pedra, primeira a passar pela avenida neste segundo dia desfiles no Rio. A filha dele, Mariana, desfilou em uma das alas. A escola faz durante o desfile uma crítica ao carro blindado da polícia carioca conhecido como ?caveirão?. O veículo é parecido com o que a polícia africana usava para reprimir manifestações dos negros durante o regime do apartheid, tema do desfile da escola. Beltrame disse que não se sentia incomodado. ?Aqui no Rio não temos caveirão. Temos equipamento para transporte de tropa?, afirmou. O secretário jé esteve outros carnavais na avenida para trabalhar. Essa é a primeira vez que ele assiste a uma apresentação.