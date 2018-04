Beltrame quer 'botar na rua' policiais de UPP acusados de receber propina

RIO - O secretário de Segurança Pública do Rio, José Mariano Beltrame, acaba de declarar que pretende "botar na rua" os policiais acusados de receber propina de traficantes na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) dos morros da Coroa, Fallet e Fogueteiro, em Santa Teresa, no centro da capital fluminense. Beltrame afirmou que a investigação sobre o caso de corrupção foi iniciada pela própria secretaria, e que a pasta tem mecanismos de controle para evitar que esse tipo de desvio se repita.

"Vamos punir, botar essas pessoas na rua e prosseguir com o projeto", disse o secretário, antes de participar do seminário "UPP: um novo modelo de segurança pública?", promovido pela Fundação Getúlio Vargas e pelo jornal Folha de S. Paulo. "O que posso dizer é que esse trabalho de investigação foi feito por nós e protagonizado por nós. Essas pessoas vão ser punidas por nós e possivelmente vão pra rua. Esse é o lugar que essas pessoas estão."

O caso de pagamento de propina a policiais da UPP do Fallet foi revelado no domingo. O comandante e o subcomandante da unidade foram afastados no mesmo dia pela Secretaria de Segurança. De acordo com as investigações, os policiais recebiam propina que variavam de R$ 400 a R$ 2 mil para permitir que traficantes continuassem a atuar nas comunidades.