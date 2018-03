Beltrame vai expulsar quem vazou dados de ação na Rocinha O secretário de Segurança Pública do Rio, José Mariano Beltrame, disse ontem que o vazamento de informações "prejudicou muito" o trabalho da polícia na operação feita na quinta-feira na Favela da Rocinha, na zona sul. Ele se reuniu com os comandantes da operação e pediu empenho na identificação dos culpados, para expulsá-los. "É inadmissível. Essa pessoa colocou em risco o sucesso e a vida de centenas de policiais e cidadãos por uma atitude covarde. Vou expulsar essas pessoas da corporação." Segundo Beltrame, foram "seis meses de investigação jogados fora" - a casa que seria paiol do tráfico estava vazia quando a polícia chegou. "Não foi a inteligência que vazou, foi na ponta". O secretário passou a manhã na Assembléia Legislativa, onde foi ouvido na CPI que investiga as circunstância das mortes de policiais no Estado. Desde o início do ano, 66 foram mortos.