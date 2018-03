Beltrame volta atrás em declaração de que Rio não é violento

O secretário de Segurança Pública do Rio, José Mariano Beltrame, lamentou por meio de nota divulgada nesta sexta-feira, 6, ter dito que o Rio não é violento. A frase foi dita ontem durante uma audiência na Câmara dos Deputados.

Na nota divulgada, o secretário afirmou que "tem a exata dimensão dos problemas que enfrenta". Na visão de Beltrame, o Rio é o único estado em que facções criminosas disputam territórios armados com arsenal de guerra. A forte presença do narcotráfico impede que o Rio seja "comparável com a maioria das metrópoles do país e do mundo."

O secretário admitiu que os conflitos afetam não só os moradores das áreas disputadas como as pessoas que residem em locais distantes dos conflitos. Há dois anos e onze meses no cargo, Beltrame afirmou que tem o direito de defender o Rio de críticas exageradas.